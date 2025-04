Welvaart van huishoudens in Groningen relatief hard gestegen

Foto via Gemeente Groningen

Huishoudens in Groningen hebben hun welvaart tussen 2014 en 2023 zien stijgen; harder zelfs dan in vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Toch valt de optelsom van inkomen, opleidingsniveau en arbeidsparticipatie hier lager uit dan in de vijftien gemeenten die het meest op Groningen lijken. Dat zijn, op volgorde van vergelijkbaarheid, Delft, Wageningen, Nijmegen, Leiden, Utrecht, Maastricht, Tilburg, Eindhoven, Enschede en Arnhem. Op basis van de CBS-cijfers heeft het Algemeen Dagblad Groningen vervolgens met die gemeenten vergeleken.

Het relatief lage welvaartsniveau in Groningen komt vooral door lage inkomens en vermogens. Die liggen hier onder het landelijk gemiddeld. Van die vijftien vergelijkbare gemeenten scoren er tien hoger op de welvaartsladder dan Groningen.

De welvaart in Nederland is tussen 2014 en 2023 over de hele linie toegenomen, maar dus niet overal even hard. Daar waar de gemeente flink investeert, bijvoorbeeld in parken, fietsroutes of nieuwe woningen, stijgt het welvaartsniveau harder dan in gebieden waar dat niet gebeurt, constateert de VNG.

De meest welvarende huishoudens in Groningen vind je in het gedeelte Piccardthof. Die buurt is bovendien de meest welvarende van heel de provincie. Aan de andere kant bevindt zich De Kring, de minst welvarende buurt van heel de provincie. Wel is het welvaartsniveau daar de afgelopen tien jaar het meest gestegen.