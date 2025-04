Weg tussen Leonard Springerlaan en Paterswoldseweg vanaf maandag lange tijd dicht

Foto via Groningen Bereikbaar

De weg tussen de Leonard Springerlaan en de Paterswoldseweg in Groningen is vanaf aanstaande maandag tot begin oktober afgesloten voor auto’s en fietsers.

De afsluiting is nodig vanwege het verwijderen van een gasleiding. Die leiding gaat weg, want Martiniplaza wordt aardgasvrij.

Alleen verkeer vanaf het centrum richting de Leonard Springerlaan kan er nog langs. Martiniplaza blijft bereikbaar via de westelijke ringweg. De Paterswoldseweg blijft in beide richtingen open. Tijdens evenementen in het Stadspark, zoals het Bevrijdingsfestival, gaat de weg tijdelijk open. Wel zijn dan delen van de Parkweg en Paterswoldseweg dicht.

Auto’s worden omgeleid via de Peizerweg en Ring West. Fietsers kunnen omrijden via de Concourslaan of Expositielaan.