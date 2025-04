Foto: 112 Groningen

Voor de tweede keer in vier dagen is een fietser gewond geraakt op de nieuwe oversteek voor fietsers en voetgangers bij de ovonde in de Brailleweg bij het Emmaviaduct.

Maandagmiddag moest een kind per ambulance naar het ziekenhuis na een aanrijding met een personenauto. Volgens omstanders werd het kind door de aanrijding uit een bakfiets geslingerd.

Een ambulance en een politieauto waren snel ter plaatse. De weg was tijdelijk volledig afgesloten.