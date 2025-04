Waterpoloërs TriVia Dames 1 kampioen eerste klasse B: “We hebben het goed gevierd”

De waterpoloërs van TriVia Dames 1 zijn afgelopen weekend kampioen geworden in de eerste klasse B. Door de titel speelt het team komend seizoen in de landelijke competitie.

Zaterdag werd de laatste wedstrijd gespeeld in het Helperbad tegen SGHA. “Eigenlijk waren we al kampioen”, vertelt TriVia. “Maar we hadden nog geen kampioenswedstrijd gehad. En daarnaast wilden we ook graag overtuigend kampioen worden.” Dat de dames zeker van hun zaak waren was te zien aan de vijftien flessen champagne die voor de start van de wedstrijd in een hoekje klaar werden gezet. “Maar er moest nog wel gewonnen worden. En we wisten dat SGHA uit Heerenveen ons de winst niet cadeau zou geven.”

Wedstrijdfocus

In het eerste kwart werd er maar één keer gescoord waardoor het spannend bleef. “In het tweede kwart werd er een klein verschil gemaakt door drie doelpunten van TriVia waardoor er een tussenstand van 3-1 op het scorebord stond. In het derde kwart kwamen de Friese dames terug tot 3-3. Gelukkig bleven we in de wedstrijdfocus en hebben we als team goed samengewerkt waardoor het aan het einde van het derde deel 6-4 stond.”

Bekerfinale op 3 mei

Uiteindelijk eindigt de wedstrijd in een 10-5 overwinning voor de dames van TriVia. “Het was voor ons een hele leuke kampioenswedstrijd met een zeer waardige tegenstander die ons echt aan het werk heeft gezet. De overwinning en het kampioenschap hebben we na afloop goed gevierd.” Ondanks dat de competitie is afgelopen is het seizoen nog niet ten einde. “Op 3 mei spelen we in Winschoten tegen Orca. Dan gaan we voor de beker.”