Wandelen en weidevogels kijken met Het Groninger Landschap

Onder begeleiding van een gids van Het Groninger Landschap kunnen liefhebbers van weidevogels zondag een wandeling maken door de weilanden rond bezoekerscentrum Reitdiep.

Het Reitdiep is een van de oudste cultuurgebieden van Nederland. In de vroege Middeleeuwen was het één van de welvarendste, en meest dichtbevolkte regio’s van West-Europa. Deze ongerepte regio is ingericht als weidevogelgebied. Het beheer richt zich op het behoud van de weidevogels die hier vanuit Zuid-Europa en Afrika neerstrijken om te fourageren en te broeden.

De wandeling begint om 14.00 uur bij het bezoekerscentrum aan de Wolddijk 103. Er wordt een route van 2,5 kilometer gelopen die door de weilanden voert. Tijdens de wandeling vertelt de gids wat er te zien is. Zo is er een grote kans dat je de grutto ziet, maar ook de kievit en de scholekster zijn aanwezig. De natuurorganisatie adviseert deelnemers om een verrekijker en fotocamera mee te nemen. Tijdens de wandeling worden de vogels niet verstoord, omdat men op ruime afstand blijft.

De wandeling duurt tot ongeveer 15.30 uur. “In sommige percelen graast vee. Als we daar rustig langslopen, is dat geen probleem”, meldt Het Groninger Landschap. “De bodem kan drassig zijn; denk aan het aantrekken van goed schoeisel.” Meer informatie over de wandeling is te vinden op deze website.