Waarschuwing voor dichte mist

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het KNMI waarschuwt in de nacht van dinsdag op woensdag voor dichte mist. Voor de provincie Groningen is er een ‘code geel’ afgegeven.

De waarschuwing geldt sinds 02.00 uur. “In het noordoosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor”, meldt het KNMI. “Vooral het wegverkeer kan hiervan hinder ondervinden. In de dichte mist is het zich minder dan tweehonderd meter. De mist lost in de eerst helft van de ochtend snel op.” Rond 02.30 uur werd er een zicht van 225 meter gemeten op het KNMI-meetstation in Eelde.

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor de provincies Friesland en Drenthe. Code geel is van kracht tot woensdagochtend 08.00 uur.