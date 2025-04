VVD vreest tekort aan biologische gemeentelijke bloemetjes: ‘Is duurzaam ook goed?’

Foto: Secret Garden via Pexels

De gemeente Groningen houdt zich halverwege volgend jaar aan een nieuwe regel voor zichzelf: wie een bloemetje krijgt op gemeentelijke kosten, krijgt een boeket met alleen biologische bloemen. Maar de VVD-fractie in de gemeenteraad is bang dat er nu vaker fruitmanden of chocolaatjes worden uitgedeeld, omdat onbespoten bloemetjes soms nauwelijks verkrijgbaar zijn.

De gemeenteraad nam in november vorig jaar een motie aan om bloemen alleen nog in te kopen als ze gifvrij en biologisch zijn. Uiterlijk in juni 2026 moet dit in de hele organisatie zijn doorgevoerd.

Bloementekort

Maar volgens de VVD geven lokale bloemisten nu aan dat volledig biologische bloemen niet het hele jaar door beschikbaar zijn. Ze zijn vaak duurder en moeilijker te leveren in de winter of het voorjaar.

De partij vindt het belangrijk dat bloemen ook in de winter, bijvoorbeeld bij herdenkingen en vieringen, beschikbaar blijven. Daarom stelt de VVD schriftelijke vragen aan het college. De fractie wil dat er ook wordt gekeken naar duurzame bloemen met keurmerken zoals MPS. Deze zijn wél het hele jaar door te koop.

Het MPS-keurmerk voor duurzame telers laat zien dat dit soort bloemen milieuvriendelijker zijn dan ‘normale bloemen’, aldus de VVD. Maar ze zijn niet biologisch: er worden (minimale) hoeveelheden pesticiden gebruikt, naast natuurlijke alternatieven zoals de inzet van insecten. Ook wordt er kunstmest gebruikt en komen de bloemen soms uit kassen, al draaien deze zoveel mogelijk op groene energie. In de regel zijn deze bloemen dus beter voor het milieu dan traditionele teeltmethodes, maar niet helemaal biologisch.