Vrouwenafdeling FC Groningen mogelijk naar sportpark Esserberg

Foto Andor Heij. Esserbergstadion Be Quick 1887

De vrouwenafdeling van FC Groningen komt mogelijk naar sportpark de Esserberg aan de Rijksstraatweg in Haren.

De trainingen zouden er afgewerkt worden en het elftal gaat mogelijk in het stadion van Be Quick 1887 de thuiswedstrijden in de eerste divisie afwerken.

Volgens een woordvoerder van Be Quick is dat nog niet zo ver, maar er worden wel gesprekken gevoerd tussen Be Quick en FC Groningen over de komst van de vrouwentak van de profclub.

Sportpark Corpus den Hoorn zou een logische locatie zijn voor de vrouwen van FC Groningen, omdat de jeugd van de club daar ook speelt. Maar daar is een groot capaciteitsprobleem.