Vrouw uit Stad (35) krijgt tien maanden cel voor seks met dertienjarige jongen

Tien maanden celstraf, een verplichte behandeling en vijfduizend euro schadevergoeding. Dat is de straf die de rechtbank heeft opgelegd aan een 35-jarige vrouw uit Groningen, omdat ze in haar voormalige woonplaats Hoogezand meermaals seks had met een dertienjarige jongen.

Dat melden RTV Noord en het Dagblad van het Noorden vrijdagmiddag.

De jongen bleef in de eerste helft van 2021 meermaals bij de vrouw slapen, samen met een vriend. De jongen zou het thuis moeilijk hebben gehad en de vrouw bood hem opvang. De jongen zou onder invloed zijn geweest van alcohol en lachgas. Het seksueel contact werd ontdekt door de moeder van het slachtoffer, nadat ze berichtjes zag op de Snapchat van haar zoon.

De moeder van het slachtoffer confronteerde de destijds dertigjarige vrouw met de zaak. De vrouw gaf toe dat ze seks had met het minderjarige slachtoffer en spoorde, met spijt over haar daden, de moeder van het slachtoffer en haar zoon daarop zelf aan naar de politie te stappen.

Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie een celstraf van twintig maanden tegen de vrouw. Maar omdat de vrouw (die last heeft van ADHD en PTSS) eigenlijk behandeld moet worden voor haar problemen, halveerde de rechtbank de celstraf. Wel moet de vrouw zich, na haar celstraf, verplicht laten behandelen. Daarom legde de rechtbank ook een voorwaardelijke celstraf op van acht maanden. Daarnaast moet de vrouw vijfduizend euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.