Vrijmarkt Singels is vol, gemeente roept op om naar binnenstad te gaan

Foto: Koningsdag Groningen

De vrijmarkt die op Koningsdag gehouden wordt op de Singels is vol. De gemeente roept bezoekers op om naar de binnenstad te gaan.

“Vrijmarkt op de singels is vol! Ga naar de binnenstad of de wijken”, laat gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft weten. Op de Ubbo Emmiussingel, de Praediniussingel en het Emmaplein vindt zaterdag de traditionele vrijmarkt plaats. Al vroeg in de ochtend was het daar druk met mensen die enerzijds hun spullen proberen te verkopen en anderzijds een slag proberen te slaan.

Door de toeloop werd het echter rond 15.00 uur te druk. Behalve op de Singels vinden ook op tal van andere plekken in de gemeente vrijmarkten plaats.