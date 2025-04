Vrijheidsvuur op weg naar Groningen: Pascal Rakers draagt 5 mei fakkel voor vrijheid

Foto: Rieks Oijnhausen

Traditiegetrouw wordt tijdens het Bevrijdingsfestival het Vrijheidsvuur ontstoken. Dit jaar wordt dat gedaan door Pascal Rakers, een bekend gezicht binnen de lhbtqia+-gemeenschap. Namens de stad reist hij af naar Wageningen om het vuur op te halen.

Toen Rakers merkte dat er te weinig werd georganiseerd voor de gemeenschap, besloot hij daar verandering in te brengen. Hij werd initiatiefnemer van Groningen Pride. Volgens Rakers is het niet alleen een kleurrijke viering, maar ook een plek voor meer zichtbaarheid, mentale gezondheid en zelfbewustzijn.

Rakers kwam zelf op latere leeftijd uit de kast en ziet hoe belangrijk is het om jezelf te zien in anderen. Hij benadrukt het belang van het luisteren naar de verhalen van jongeren en het serieus nemen van hun mentale gezondheid.

Als verschilmaker is Rakers het gezicht van wat vrijheid in de praktijk betekent: jezelf kunnen zijn, zonder angst of oordeel. Hoewel hij het vuur mag brengen, vindt Rakers niet dat hij de enige verschilmaker is. “We doen het samen. Het vuur staat voor onze gezamenlijke kracht, voor een stad waarin iedereen mag zijn wie die is.”

Op maandag 5 mei zal hij het Vrijheidsvuur ontsteken en kan het Bevrijdingsfestival beginnen.