Vrijheidsmaaltijd dit jaar op dak Forum Groningen

De Vrijheidsmaaltijd op 5 mei vindt dit jaar plaats op het dak van Forum Groningen. Honderden mensen schuiven aan voor een gezamenlijke lunch, met uitzicht over de stad.

Het evenement wordt georganiseerd door Bevrijdingsfestival Groningen. In totaal kunnen 250 gasten meedoen. Het thema van dit jaar is “Kijk om je heen, we zijn met de meesten”. Gasten worden uitgenodigd om na te denken over vrijheid, vroeger en nu.

Gesprekskaartjes en een toespraak van Ahmad Abdulwahab helpen deelnemersom gesprekken op gang te brengen. De Bokito Brass Band zorgt voor feestelijke muziek.

De maaltijd duurt van 11.00 tot 13.00 uur en is gratis bij aanmelding.

De Vrijheidsmaaltijden zijn een initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.In de hele provincie Groningen zijn op 5 mei meer dan 70 Vrijheidsmaaltijden. Landelijk zijn dat er ruim 1200. Het doel is om mensen samen te brengen, te herdenken en te vieren.