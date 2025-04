Vrijdag zon met 18 graden, tegen het weekeinde een stuk frisser

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het pittoreske Groningen werd vandaag gekenmerkt door bomvolle terrassen, in het wild neergezette picknicktafels en veel zon. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft die zon wel, maar de zomerse temperaturen houden nog maar één dag aan.

“Vrijdag is het opnieuw stralend. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het 17 of 18 graden. Wie naar de Wadden wil kan beter maar de jas meenemen. Daar wordt het amper 10 graden en staat een stevige noordooster.

Zaterdag doen het kwik al een behoorlijke stap terug. Het wordt dan nog 12 graden. Wel is er veel zon, afgewisseld door een paar kleine stapelwolken. De noordoostenwind neemt toe naar matig, windkracht 3 tot 4.

Zondag is het fris met 10 graden. Er zijn zonnige perioden, afgewisseld door wat wolkenvelden en er waait een zwakke tot matige wind uit het oosten, windkracht 2 tot 3.

Neerslag valt er de komende dagen niet. Of dat volgende week wel het geval is en of het warme lenteweer terugkeert? Lees het op de weerpagina.”