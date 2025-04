Vrijdag volop zon en zaterdag zomerse temperaturen

Foto Andor Heij

Het weekend begint vrijdag stralend en op zaterdag stijgt de temperatuur tot 21 graden. De korte broek kan dus weer aan en een jas is niet nodig. Het belooft een zonnig weekend te worden, al is het op zondag verstandig om een paraplu mee naar buiten te nemen.



Door Johan Kamphuis



Vrijdag zijn er flinke perioden met zon en ontstaan in de loop van de dag een paar stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3.

Zaterdag is het stralend en wordt het 20 of 21 graden. De zuidoostenwind is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. In de nacht neemt de kans op een bui toe.

Zondagochtend is er nog een bui mogelijk, in de middag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 18 of 19 graden.

Maandag is het droog en met af en toe zon wordt het 17 graden. Komt er nog regen van betekenis zodat de natuur haar nodige vocht krijgt en de Paasvuren doorgang kunnen vinden? Lees het op de weerpagina!