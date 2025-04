Vrijdag bewolkt met later kans op zon

Vrijdag is er veel bewolking en dringen enkele buien vanuit Duitsland ons gebied binnen. “Of ze de Stad ook bereiken is onzeker. Daar lijkt het droog te blijven”, zegt weerman Johan Kamphuis.

In de middag wordt de bewolking dunner, blijft het overal droog en kan de zon voorzichtig even doorbreken. Het wordt 12 graden bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 2 tot 3.

In de nacht daalt de tempertatuur tot rond de 4 graden. Daarbij is er kans op een mistbank.

Zaterdag, in de vroege ochtend, begint met grijzigheid in de vorm van nevel of een mistbank. In de middag winnen opklaringen terrein. Het blijft droog en het wordt 13 of 14 graden bij een matige noordelijke wind, windkracht 3 tot 4. Voor het verder verloop van het Paasweekend: kijk op de weerpagina voor de uitgebreide vooruitzichten.