Vooruitblikken: Zaterdag drie voetbalwedstrijden live bij OOG SPORT

Zaterdag in OOG SPORT oa PKC'83 en The Knickerbockers (Foto Martijn Minnema)

Zaterdagmiddag weer drie uur live sport bij OOG met onder andere live verslag van drie wedstrijden uit het amateurvoetbal. PKC’83-WVV en Oranje Nassau-Winsum uit 1H en de topper The Knickerbockers-Wildervank uit 3R.

Koploper PKC’83 wist voor de winterstop op 2 wedstrijden na (1x gelijk, 1x verlies) al zijn wedstrijden te winnen. Na de winterstop gaat het moeizamer, negen duels leverden 5 zeges, 2 nederlagen en 2 remises op. Van de laatste zes duel werden er maar twee gewonnen. Opponent zaterdag is WVV, de Winschoters zijn beter in vorm. Ze staan bovenaan in de derde periode met 9 uit 3 en wonnen vier van hun laatste 5 duels. Daardoor zijn ze gestegen naar een plekje boven de rode streep, al is het verschil met nummer 11 Stiens maar twee punten. Eerder dit seizoen won PKC’83 in Winschoten met 2-3. De voorsprong op nummer twee Broekster Boys (die thuisspelen tegen Velocitas) is vier punten. Nummer drie is Be Quick 1887 op 6 punten van PKC.

Oranje Nassau en Winsum kennen vergelijkbare zorgen, met respectievelijk 4 en 3 punten voorsprong op de degradatie nacompetitieplek. Winst (en dan hopen dat BQ 1887 zondag van Stiens wint) zou een wat zorgelozer eind van de competitie voor Oranje Nassau betekenen. Na een goeie serie ging ON in zijn laatste twee wedstrijden weer onderuit. Met name de nederlaag van vorige week bij hekkensluiter Roden was een dikke tegenvaller, de Drenten hadden daarvoor pas 1x gewonnen. Winsum wist van zijn laatste 5 wedstrijden er maar één te winnen maar dat was wel uit tegen nummer twee Broekster Boys. Bovendien is Winsum historisch gezien lastig te verslaan voor ON. De laatste 6 ontmoetingen op Coendersborgh leverden maar twee zeges op voor ON.

In 3R strijden nog vijf clubs om de titel. Wildervank is koploper en heeft één punt meer dan The Knickerbockers en één wedstrijd minder gespeeld. Zaterdag is het TKB-Wildervank en aangezien Wildervank nog in moet halen tegen Borger, wat voorlaatst staat, is winst geboden voor de studenten. Al laat iedereen bovenin 3R zoveel punten liggen dat verlies wellicht nog niet eens catastrofaal hoeft te zijn. Vorige week bijvoorbeeld verspeelde de complete top vijf punten. In de top 5 is The Knickerbockers de enige die in zijn laatste 5 wedstrijden niet verloor (3x winst, 2x gelijk). Wildervank wist zijn laatste twee wedstrijden niet te winnen.