Voorronde Kunstbende: “Glimlachend drukken ze je met de neus op de feiten”

De winnaars op de foto. Foto: Mariska de Groot

De voorronde van Kunstbende Groningen 2025 heeft verschillende winnaars uit Stad en Haren opgeleverd. Zij plaatsen zich voor de landelijke finale in Amsterdam.

De voorronde vond plaats in het Kielzog in Hoogezand. Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 19 jaar streden in de categorieën Dans, Expo, Film, Muziek, Taal en Theater om de felbegeerde awards. “We kijken terug op een dag vol jonge makers die het podium beklommen”, vertelt de organisatie. “Elke categorie had een eigen jury die de zware taak had om winnaars te kiezen uit alle verschillende acts van hun categorie.”

Noor uit Haren wint in drie categorieën

En de jury was onder de indruk van wat er op het podium werd neergezet: “Groningse jonge theatermakers blijken wederom eigenzinnige, brutale donders die durven te

maken waar het op staat! Al glimlachend drukken ze je met de neus op de feiten van wat er in de maatschappij gebeurt.” Eén van de winnaars is de 19-jarige Noor van der Monde uit Haren. Zij deed mee in de categorieën Dans, Muziek en Theater waarmee ze in alle drie de categorieën de eerste prijs in de wacht sleepte: “Dit is echt de beste dag uit mijn jaar”, liet ze tijdens de uitreiking van de prijzen weten.

Winnaars

In de categorie Expo won de 18-jarige Loes Visser uit Groningen. In de categorie Muziek won Lilla My uit Groningen de derde prijs. Bij Taal won de 17-jarige Levi Vermeulen uit Groningen de tweede prijs. En bij Theater ging de eerste prijs naar Miss Maakt, dat door de 19-jarige Elena uit Zuidlaren, Noor uit Haren en de 18-jarige Ruben uit Groningen gevormd wordt. De 12-jarige Julia Rensink uit Groningen won de derde prijs in deze categorie.

De finale van Kunstbende Young Creators Festival vindt plaats op zaterdag 28 juni in de Melkweg in Amsterdam.