Voorjaarsmarkt Sint Annen trekt duizend bezoekers: “Springkussen was erg in trek”

De Voorjaarsmarkt bij de Belevingsboerderij de Zes Grazen bij Sint Annen is zaterdag een succes geworden. Volgens Titia Vogelzang heeft de dag ruim duizend bezoekers getrokken.

Titia, hoe blik je op de dag terug?

“Het was vandaag ontzettend gezellig. We zijn vanochtend opengegaan en om 16.00 uur hebben we de markt afgesloten. Op dit moment zijn we druk bezig om alles op te ruimen. We hebben een hele goede markt gehad, we hebben veel enthousiaste mensen ontvangen en van de activiteiten die we organiseerden is gretig gebruik gemaakt. Van jong tot oud wist ons vandaag te vinden, waarbij ook een groot deels op fiets naar ons toe is gekomen.”

Waar bestond jullie programma uit?

“We hadden een markt met leuke, mooie en lekkere producten van ondernemers uit de buurt. Daarnaast waren er voor jong en oud diverse activiteiten. We hadden een springkussen, je kon oudhollandse spelletjes spelen en er kon een kijkje worden genomen in de Snuffelschuur. In deze Snuffelschuur hebben we tweedehands producten en worden er producten aangeboden, gemaakt door cliënten van de dagbesteding op de boerderij. Daarnaast was er veel belangstelling voor het scheren van de schapen en konden de geitenlammetjes bewonderd worden die de afgelopen periode geboren zijn.”

Hoe belangrijk is deze dag voor jullie?

“Ik zal je eerlijk vertellen dat we van tevoren wel getwijfeld hebben of we dit weer moesten organiseren. Het gaat best wel om een grote organisatie. Er komt veel bij kijken wat het intensief maakt. Aan de andere kant is het een hele mooie start van het seizoen. Vanaf vandaag zijn de Snuffelschuur en het speelveld geopend en kunnen mensen er een bezoek aan brengen.”

Je zegt intensief. Dat komt ook omdat jullie op de boerderij dagbesteding aanbieden, wat je ook goed wilt doen…

“Dat klopt. Hoewel de dagbesteding hier wel volop aan meewerkt om de dag tot een succes te maken. En wat het ook is. Je zet hiermee Sint Annen op de kaart. De dag vandaag trekt jong tot oud. En je laat zien dat je vanaf nu weer open bent. De samenwerking met de ondernemers die op de markt staan is hecht. Ze verkopen er een blokje kaas, stukje worst of een pot honing. Je helpt elkaar. En als je dan in de aanloop vragen krijgt of er wel weer een Voorjaarsmarkt komt, dan moet ik ook concluderen dat het al het extra werk meer dan waard is.”

Je vertelde al even over het uitgebreide programma. Wat was nu het grootste succes?

“Dat is toch wel het springkussen. Daar is veel gebruik van gemaakt. Waarbij we het ook ontzettend getroffen hebben met het weer. Maar ook de oudhollandse spelletjes die gespeeld konden worden. Steltenlopen bijvoorbeeld, maar ook spelletjes die we door de jaren heen zelf ontwikkeld hebben. Het klinkt allemaal heel basic, maar dat is wel het recept voor het succes. Kortom wij zijn tevreden.”

De Beleefboerderij is te vinden aan de Boersterweg 67 in Sint Annen.