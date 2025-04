Voorjaarsmarkt in Sint Annen: “Lekkere producten en geitenlammetjes aaien”

Bij Belevingsboerderij de Zes Grazen bij Sint Annen vindt zaterdag een voorjaarsmarkt plaats. Op het terrein zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden.

De voorjaarsmarkt begint om 10.00 uur. “Er zal een markt zijn met leuke, mooie en lekkere producten van lokale ondernemers”, laat de organisatie weten. “Daarnaast zijn er voor jong en oud diverse activiteiten. Kom springen op het springkussen, speel oudhollandse spelletjes, neem een kijkje in de Snuffelschuur waar tweedehands producten zijn te vinden en kom geitenlammetjes aaien.” De markt duurt tot 16.00 uur.

Bij Belevingsboerderij de Zes Graven wordt passende dagbesteding aangeboden aan diverse doelgroepen en leeftijden. Tevens is de belevingsboerderij een erkend educatiefcentrum voor de Nederlandse bonte geit en is de boerderij een openbare kinderboerderij met speelweide. Sinds 2021 is er bij de boerderij een Snuffelschuur waar behalve tweedehands spullen ook zelfgemaakte producten van cliënten verkocht worden.

De Belevingsboerderij is te vinden aan de Boersterweg 67 bij Sint Annen.