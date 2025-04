Vooral exotische planten lijken dit jaar populair op de bloemetjesmarkt

Foto: Joaquin Lo Sie Sen (112 Groningen)

De 41ste editie van de Bloemenjaarmarkt in Stad Groningen trekt deze vrijdag als vanouds veel bezoekers. Dit jaar lijken de drommen bloemen- en plantenshoppers vooral op zoek te zijn naar ‘exotisch’.

Veel bezoekers gaan dit jaar speciaal naar Stad voor exotische planten. “Ik vind het prachtig om te zien en helemaal die bougainvillea, als ik het goed uitspreek”, vertelt een bezoeker. Een andere bezoeker die een kurkuma heeft gekocht, zegt: “Dat is dat kruid? Ja, ik vind zoiets wel leuk. Ik zoek naar wat bollen en wat leuke andere planten, dus het gaat wel lukken, denk ik hier.”

Foto: Johannes Rienks Foto: Johannes Rienks

Voor bloembollenverkopers is de bloemetjesmarkt in Groningen een belangrijk moment.

“Dit is eigenlijk wel het product voor deze tijd van het jaar. Het is de tijd om bollen te planten voor het komende seizoen”, vertelt een bloembollenverkoper. “Deze markt behoort tot de top drie van de beste markten in Nederland. We staan ook wel in het buitenland, maar deze markt is echt een hoogtepunt. Het is belangrijk om te profiteren van deze drukte.”

De bloemetjesmarkt is voor veel bezoekers, voornamelijk uit Duitsland (waar op Goede Vrijdag de winkels dicht zijn) en jaarlijks ritueel. “Dit is ons uitje, ja. Heel erg leuk”, vertelt één van de Duitse bloemenshoppers. “We komen altijd elk jaar hier. Dit is het perfecte moment om iets nieuws te vinden.”