Voedselbank moet vaker betalen voor eten, daling in aantal klanten kentert door campagne

Tegen het einde van vorig jaar is het aantal klanten bij de Voedselbank Gemeente Groningen weer aan een stijging begonnen. Tegelijk is er opnieuw minder vers voedsel beschikbaar.

De Voedselbank in de gemeente Groningen zag in 2024 opnieuw een daling van het aantal klanten, stelt voorzitter Elly Pastoor in het jaarverslag van de stichting. Toch is er volgens de organisatie geen sprake van dalende armoede. Een vreemde ontwikkeling dus, aldus Pastoor: “Dit spoorde totaal niet met de geluiden die ons bereikten vanuit het maatschappelijk veld. Daar werd juist steeds meer armoede in gezinnen geconstateerd.”

Kentering in dalend aantal klanten

De Voedselbank begon daarom eind vorig jaar een grote voorlichtingscampagne, met flyers in zeven talen en bezoeken aan plekken waar hulp nodig is. Die campagne heeft effect, zo stelt Pastoor.

Het aantal klanten stijgt inmiddels weer, wat tot een wrange blijdschap leidt bij de voorzitter. Het wegnemen van misverstanden blijft volgens haar effect hebben.

“We proberen hardnekkige misverstanden en niet kloppende beelden te bestrijden. Bijvoorbeeld dat alleen mensen met een uitkering bij ons kunnen aankloppen. Dat is níét waar: ook mensen die werken kunnen in de problemen komen en ons voedsel nodig hebben. Bij twijfel kunnen mensen zich altijd bij ons aanmelden.”

De campagne wordt de komende tijd landelijk opgepakt door alle Nederlandse voedselbanken, met een gezamenlijke actie onder de titel ‘Ook voor jou’. Doel is de Voedselbank onder de aandacht te brengen van potentiële klanten en hen over de streep te trekken om zich aan te melden als ze niet genoeg geld hebben om gezond voedsel te kopen. “We hopen dat de landelijke campagne ons hierbij ondersteunt,” aldus Pastoor.

Minder vers voedsel, hogere kosten

De Voedselbank krijgt steeds minder vers voedsel van supermarkten. Daardoor moest de organisatie vorig jaar bijna negen procent meer voedsel inkopen. De stichting is nu jaarlijks ruim 160.000 euro kwijt aan de inkoop van producten voor klanten.

Gulle giften zijn daardoor van levensbelang, besluit Pastoor: “Dat betekent dat we volop moeten inzetten op donaties: financieel en in natura. We mogen ons gelukkig prijzen dat we nog steeds beschikken over heel veel gulle gevers, donateurs, actievoerders en aanbieders van dagtochtjes, voorstellingen, etentjes en allerlei andere projecten. Hartverwarmend, want dat leidt ertoe dat het overgrote deel van de klanten tevreden is met het aanbod.”