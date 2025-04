VNO-NCW MKB Noord blij met geld voor Nedersaksenlijn, maar wil ‘compleet pakket’ met Lelylijn

Een DDZ-trein. Foto: Rob Dammers - Dieren DDZ 7608 als IC 3634 naar Zwolle, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66191160

VNO-NCW MKB Noord is blij met extra geld voor infrastructuur in het Noorden, maar maakt zich zorgen over de Lelylijn. Het kabinet maakt in de Voorjaarsnota wel geld vrij voor de Nedersaksenlijn, de sluis bij Kornwerderzand en knelpunten bij Meppel, maar de Lelylijn blijft onzeker. Voor de noordelijke ondernemersvereniging was de Lelylijn juist de meest langgekoesterde en breed gesteunde wens.

Volgens voorzitter Sieger Dijkstra voelt dat als “handjeklap van de bovenste plank”: “Het voelt als wisselgeld als daar tegenover staat dat de miljarden die jarenlang waren gereserveerd voor de Lelylijn nu worden versnipperd over andere projecten. Zeker als de Tweede Kamer nota bene heeft uitgesproken dat dit budget behouden moest blijven voor de Lelylijn. Kennelijk werkt het geheugen van het kabinet selectief.”

Ook Agnes Mulder, directeur van VNO-NCW MKB Noord, vindt dat het kabinet moet doorpakken met de plannen voor de Lelylijn. Volgens haar ligt er een duidelijke opdracht. “Er is inderdaad politiek draagvlak, er wás een reservering van 3,4 miljard en het Noorden is er klaar voor. We moeten nu gezamenlijk druk blijven zetten op de verdere voortgang van de Lelylijn. Daarvoor is nu meer dan ooit lef nodig.”

De organisatie blijft daarom aandringen op het ‘volledige pakket’: het versnellen van bestaand spoor, uitvoering van de Nedersaksenlijn én de realisatie van de Lelylijn. Dijkstra benadrukt dat door het niet uitvoeren van de plannen ook zaken als woningbouw, leefbaarheid en bereikbaarheid in gevaar komen in het Noorden. “Het één kan niet de vervanging zijn van het ander. We moeten nu blijven investeren in de toekomst in plaats van steeds maar brandjes blijven blussen!”