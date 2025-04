Vindicat week lang in actie voor ouderen, kinderen en vluchtelingen: “Betrokkenheid versterken”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studentenvereniging Vindicat zet zich vanaf maandag samen met diverse Groningse organisaties een week lang in voor verschillende doelgroepen. De actie is onderdeel van het 42ste lustrum dat de vereniging dit jaar viert.

“De week wordt georganiseerd in samenwerking met maatschappelijke partners als Stichting Oma’s Soep en Stichting Kids United”, vertelt Senatus Rector Wibe Kaak. “Het programma biedt uiteenlopende activiteiten: van een stadsrondvaart voor ouderen tot sport en spel met kinderen, en een gezamenlijke Wereldkeuken op de Grote Markt.” Met alle acties wil Vindicat de betrokkenheid bij de stad versterken en bijdragen aan een meer inclusieve gemeenschap.

Vereend Vooruit

Dit jaar bestaat Vindicat 210 jaar. “In het kader van ons 42ste lustrum reflecteren we op onze rol in de stad en onze toekomst. Het thema van het lustrumfeest is ‘Vereend Vooruit’. Dit thema staat voor verbondenheid en vooruitgang met en voor de inwoners.” Dat Vindicat zich inzet voor goede doelen is niet nieuw. “VIA is de goede doelencommissie binnen Vindicat. Zij organiseren jaarlijks activiteiten zoals een kinderkamp, een daklozendiner en diverse inzamelacties. Vanwege het lustrum worden deze activiteiten echter uitgebreid tot een ‘Vindicat in Actie’-week. Ons doel is om van deze week een jaarlijkse traditie te maken.”

Stadsrondvaart en wereldkeuken

Het programma begint maandag met ‘Diep-Clean’. Tijdens deze actie wordt er in bootjes plastic uit de Diepenring gevist. “Op dinsdag hebben we een stadsrondvaart met ouderen en aansluitend, in samenwerking met Oma’s Soep, een maaltijd en een bingo op de Grote Markt. Later in de week is er een programma met sport, spel en muziek voor kinderen met een verstandelijke of fysieke beperking. Daarnaast organiseren we een wereldkeuken met vluchtelingen, waarbij op de Grote Markt genoten kan worden van bereide gerechten met muziek.”

In de zomer een openluchtconcert

Volgens Kaak is de actieweek het begin van de lustrumviering. “Later dit jaar gaan we nog meer evenementen organiseren. Ik kan bijvoorbeeld al verklappen dat er op 15 juli een groot openluchtconcert aan de Diepenring plaatsvindt. Bij de Zuiderhaven komt een ponton waar lokale artiesten op zullen treden. De entree voor bezoekers zal gratis zijn. Wij denken dat dit ook een mooi evenement is om de verbinding te leggen met inwoners.”