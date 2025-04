Vermiste tbs’er Van Mesdagkliniek aangehouden in Arnhem

Foto: Joris van Tweel

De 45-jarige tbs’er, die afgelopen afgelopen vrijdag niet terugkeerde naar de Van Mesdagkliniek na onbegeleid verlof, is aangehouden in Arnhem. Dat schrijft RTV Noord.

Voorafgaand aan zijn verlof zou de man een betaalpas van zijn afdeling hebben gepakt. Ook zou hij aan personeel en mede-tbs’ers op de afdeling hebben laten weten dat hij niet van plan was om terug te keren na zijn verlof. Nadat hij zich niet meldde, is een speciaal rechercheteam op zoek gegaan naar de tbs’er.

Het is niet de eerste keer dat een tbs’er niet terugkeert naar de kliniek na (on)begeleid verlof. Vorig jaar namen ook twee tbs’ers van de Van Mesdagkliniek de benen. Eén van hen meldde zich de volgende dag, de ander werd enkele weken later teruggevonden in Tsjechië.