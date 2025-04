Verlengde Lodewijkstraat tot zaterdagmiddag deels dicht

Alternatieve routes rondom de Verlengde Lodewijkstraat. Bron: Groningen Bereikbaar

De Verlengde Lodewijkstraat is tot zaterdag 3 mei 16.00 uur vanwege werkzaamheden deels gesloten ter hoogte van de gemeenlijke sociale dienst.

Fietsers vanaf de Verlengde Lodewijkstraat worden omgeleid via Redoute, het Nanningapad en de Boumaboulevard en andersom. Vanaf de Helperzoom kunnen fietsers onder station Groningen Europapark door en via de fietstrap naar de Boumaboulevard.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Boumaboulevard en de Europaweg. Via de Griffeweg en de Meeuwerderweg is het mogelijk op de Verlengde Lodewijkstraat te komen.

Werkzaamheden

Bij het afgesloten deel van de Verlengde Lodewijkstraat wordt gedurende de periode de weg opnieuw ingericht. Er komen flauwere bochten en het fietspad en voetpad worden beter aangesloten op de straat.