Verkeer richting Assen omgeleid in Stad na aanrijding met wolf bij Tynaarlo

Foto via Pixabay

Wie vanuit de Stad met de auto naar Assen wil, wordt sinds het eind van de ochtend al in Groningen omgeleid via de A7 en de N33. De omleiding is nodig, omdat de A28 richting het zuiden helemaal dicht is bij Vries en Tynaarlo. Daar is een wolf aangereden door een auto.

Door het ongeluk en de reddingsactie voor de wolf, die nog leeft na het ongeluk, zijn alle reguliere rijstroken van de A28 dicht bij Tynaarlo en Vries. Vanaf het Julianaplein wordt het verkeer daarom omgeleid. De andere kant op moet het verkeer via de vluchtstrook.

De wolf werd rond 11.15 uur aangereden. Het dier raakte gewond en bleef daarna op de vluchtstrook achter. Wat er met de wolf gaat gebeuren, is niet bekend. Er is een dierenarts aanwezig. Of de bestuurder van de auto gewond raakte, is ook onduidelijk. Het voertuig raakte wel flink beschadigd en moest worden afgesleept.

Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 13:30 uur weer vrij te hebben.