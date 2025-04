Vereniging Old Go organiseert herdenkingstocht in Haren en Glimmen

Foto: Vereniging Old Go Haren

Met de tocht langs de plekken van betekenis tijdens de Tweede Wereldoorlog levert de Harense Historische Vereniging Old Go een bijdrage aan de herdenking van 80 jaar vrijheid.

Zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk variatie te brengen in de plekken die ze tijdens de tocht aandoen. Zo wordt inzicht geboden in de vele facetten van de oorlogsjaren in de voormalige gemeente Haren. Uiteraard is er aandacht voor de slachtoffers. Ze staan stil bij de vele monumenten in Haren en Glimmen en bij enkele in het dorp Haren geplaatste Stolpersteine voor vermoorde Joodse inwoners.

Eppo van Koldam, voorzitter van Old Go was dinsdagochtend live bij de Ochtendshow aanwezig om over de tocht te vertellen:

