Verdiepte ring west blijft ‘wensdroom’ van raad: “Kunnen we niet op zoek naar 200 miljoen euro?”

Foto: Google Maps

De gemeenteraad vindt in meerderheid dat er een goed plan ligt voor het bereikbaar houden van het westelijk deel van de stad. Toch ligt er een wens die in de plannen niet ingevuld wordt: het verdiept aanleggen van de westelijke ringweg.

“Het plan dat we bespreken heeft een lange aanloop gehad”, vertelt verkeerswethouder Philip Broeksma (GroenLinks). “We hebben er jaren over gedaan, waarbij we gekeken hebben naar problemen en waarbij we gekeken hebben naar kansen. Met het oog op de beperkte financiële middelen is er gekeken naar creatieve oplossingen. In de raadsvergadering van vanavond komt duidelijk naar voren dat fracties graag willen dat elk kruispunt ongelijkvloers wordt. Dat willen wij ook. Net zoals we geen verkeerslichten meer willen op de westelijke ringweg. Maar dat gaat veel meer geld kosten.”

De plannen in het kort

In het westen van de stad gaan de komende jaren 11.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Dit betekent dat er in de westflank een grotere druk gaat ontstaan op het wegennet. Om dit op te lossen komt er bij West End een ongelijkvloers kruispunt, worden de gelijkvloerse aansluitingen bij de Metaallaan en de Friesestraatweg opgeheven en worden de gelijkvloerse aansluitingen van de Edelsteenlaan en het gelijkvloerse kruispunt met de Siersteenlaan en Pleiadenlaan verbeterd. Daarnaast worden er verschillende maatregelen genomen om openbaar vervoerverbindingen te verbeteren en worden er aanpassingen gedaan om sluipverkeer in Vinkhuizen tegen te gaan. Met het plan is een bedrag van 146 miljoen euro gemoeid.

Rick Meijer (VVD): “Kunnen we niet op zoek gaan naar de resterende 200 miljoen euro?”

Rick Meijer van de VVD: “Mijn fractie vindt het erg positief dat er veel aandacht is voor participatie in de plannen. Toch hebben we twee punten. Mijn partij zou graag een volledig verdiepte ligging zien. Kunnen we niet samen optrekken om op zoek te gaan naar de resterende 200 miljoen euro om dit mogelijk te maken?” Broeksma: “Dat kunnen we zeker doen, maar daarbij ligt er ook een rol voor u zelf en uw collega’s in de Tweede Kamer.”

“Wij zouden liever de N355 verdubbelen”

Het andere punt dat Meijer heeft is het verbeteren van de N355 tussen de stad en Zuidhorn. “Hier komt een busbaan. Wij zouden liever zien dat de weg verdubbeld wordt. Er zal veel gemeenschapsgeld uitgegeven worden. Dan kunnen we ook het beste voor een plan gaan waar zoveel mogelijk gebruikers voordeel van hebben. We hebben op deze weg te maken met opstoppingen. Een busbaan zal niet voorkomen dat automobilisten er niet in de file zullen staan.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Ook een zesbaansweg gaat de problemen niet oplossen”

Maar daar gaat Broeksma niet in mee. “Een onderzoek naar de verdubbeling is gedaan. Dat is niet de oplossing. U moet zichzelf ook de vraag stellen waarom auto’s daar stilstaan. Dat is omdat ze te maken hebben met de flessenhals genaamd de stad Groningen. Ook een zesbaansweg zou de problemen niet oplossen. De verkeerslichtinstallatie bij de Edelsteenlaan verdwijnt in de huidige plannen niet. En ook de verkeerslichten bij de Siersteenlaan blijven staan. Daarom faciliteren we het openbaar vervoer zodat reizigers vanuit Zuidhorn snel met de bus op de Zernike Campus kunnen komen. De verkeerslichten bij Slaperstil verdwijnen. Naast de busbaan komt er nog een ventweg die gebruikt gaat worden voor landbouwverkeer.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Waarom niet een nieuwe ringweg aanleggen tussen A7 en N355?”

Ook Partij voor het Noorden is positief. Leendert van der Laan: “Wij denken dat de wethouder en zijn team het heel knap uitonderhandeld hebben in de richting van Rijk en provincie. Dat zij meebetalen aan fietspaden, die niets met provinciaal beleid te maken hebben, is knap. Toch vragen wij ons af waarom men niet een nieuwe ringweg tussen de A7 en de N355 aan gaat leggen. Een groot deel van het verkeer op de westelijke ringweg heeft niets in de stad te zoeken. Zij moeten naar Bedum of de Eemshaven. We zijn met dit plan een snelweg aan het creëren door de stad, terwijl we steeds verder richting het westen woonwijken aanleggen.”

Marcel den Os (Stadspartij 100% voor Groningen): “Nieuwe ontsluiting heeft ook onze voorkeur”

Marcel den Os van Stadspartij 100% voor Groningen is het met Van der Laan eens: “Een ringweg zonder verkeerslichten heeft onze voorkeur. En het liefst met een verdiepte ligging vanaf de Gasunie. Wij zien echter ook veel vrachtverkeer op deze weg dat niet een eindbestemming in de stad heeft. Een nieuwe ontsluiting vanaf de A7 zou ook onze voorkeur hebben.” Volgens de wethouder is echter een volledig nieuwe ringweg niet de oplossing.

Leendert van der Laan: “Bewoners hebben last van een permanente olieachtige laag op de ramen”

Van der Laan maakt zich ook zorgen over de omwonenden van de ringweg. “Bewoners in de flats aan de Goudlaan hebben last van lawaai en aantoonbaar fijnstof. Zij kunnen niet op hun balkon zitten. Ik heb verschillende bewoners bezocht, en op de ramen van hun woningen zit een permanente olieachtige laag. Uit onderzoek van mijn fractie blijkt dat er dagelijks tussen de 6.500 en 10.000 vrachtwagens de ring passeren. Onze binnenstad tot zero-emissie gebied maken is daarmee in feite symboolpolitiek.”

Wethouder Philip Broeksma: “Fijnstof zal verminderen door minder verkeerslichten”

Fijnstof zal verminderen door minder verkeerslichten, aldus Broeksma, die de cijfers van Van der Laan tegenspreekt. “Wij tellen niet meer dan 3.000 vrachtwagens. Daarom is de olieachtige laag op de ramen waarschijnlijk iets anders dan fijnstof. Er worden maatregelen genomen om de vrachtwagens die naar de suikerfabriek in Hoogkerk rijden een andere route te laten rijden. Doordat verschillende verkeerslichten verdwijnen op de westelijke ringweg, zal ook het fijnstof verminderen. Dit ontstaat namelijk vooral bij het optrekken en afremmen.” Van der Laan is het niet eens met de wethouder. “Wij hebben de cijfers nagevraagd bij uw ambtenaren. Wij zijn op dit gebied dan ook niet gerustgesteld.”

Rita Pestman (PvdA): “Moet ik een motie indienen om de wethouder de boer op te sturen?”

Met het plan is zoals gezegd een bedrag van 146 miljoen euro gemoeid. Daarvan zal 21 miljoen door de gemeente gefinancierd worden. De rest komt bij de provincie en het Rijk vandaan. Rita Pestman van de PvdA: “Omdat we 11.000 woningen bouwen, en daarmee een bijdrage leveren aan de woningnood, komt Den Haag met geld over de brug. Maar het bedrag dat we krijgen is veel lager dan wat andere woningbouwprojecten in het land krijgen. Dan zegt mijn Groningse gevoel: het geld komt opnieuw niet deze kant op. Moet ik een motie indienen om de wethouder de boer op te sturen?”

Wethouder Philip Broeksma: “We gaan drie keer Zuidhorn toevoegen”

De wethouder zegt dat dit anders in elkaar steekt. Broeksma: “Jarenlang kregen we te horen dat een Rijksbijdrage niet mogelijk was. De westelijke ringweg is een provincieweg. Het is daarom heel bijzonder dat het Rijk nu ongeveer 80 tot 90 miljoen euro overmaakt. Dat komt door de woningen. We gaan drie keer de grootte van Zuidhorn toevoegen. Het Rijk ziet dat dit interessant is. Voor ons is 11.000 woningen een hele hoop, maar het is minder dan wat sommige steden in het westen ambiëren.”

Rita Pestman: “Dus we moeten het Rijk op onze blote knietjes dankbaar zijn?”

Pestman: “Dus eigenlijk moeten we het Rijk op onze blote knietjes bedanken?” Broeksma antwoordt dat het te danken is aan een succesvolle lobby. “Jarenlang was het Rijk niet genegen om hier aan bij te dragen. Het bedrag is wel te laag voor de ambities die we hebben. Het had 300 miljoen euro moeten zijn.” Daarom sluit Broeksma zich ook aan bij het pleidooi van de VVD om vanuit Den Haag te onderzoeken wat er verder mogelijk is.

“Niet voorstander van andere parkeernorm”

De PvdA is ook kritisch op de parkeerplannen in de nieuwe wijken. Pestman: “Wij zijn niet voorstander van een andere parkeernorm. In verschillende wijken laten we minder of helemaal geen auto’s toe. Wijken die we in de westflank realiseren liggen aan de rand van de stad. Via de ringweg ben je snel weer weg. Ook betaald parkeren zien we niet als een optie. Mocht dit wel gebeuren, dan is een uitgebreid participatietraject van belang.” Broeksma: “In de Suikerzijde zal niet geparkeerd kunnen worden. Maar we willen niet dat vervolgens auto’s in de Diamantlaan gestald worden. Daar gaan we onderzoek naar doen. Een mogelijkheid daarbij is om betaald parkeren in Vinkhuizen in te voeren.”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Slechts zeven procent van de mensen maakt gebruik van het ov”

Ook Student & Stad benadrukt het belang van een verdiepte ligging. Pablo Vermerris: “Het is dan niet langer een weg die Paddepoel en Vinkhuizen scheidt. Bij de zuidelijke ringweg zie je wat de verdiepte ligging oplevert. Op het gebied van lopen en fietsen zien we mooie punten in het plan, waaronder een fietsverbinding tussen Zernike en P+R Reitdiep. Toch missen we ook een aantal zaken. Kan er in dit plan niet optimaler gebruik worden gemaakt van het spoor? En uit cijfers blijkt dat zeven procent van de inwoners op dit moment gebruik maakt van het ov. Kan dat niet meer?” Broeksma is het met Student & Stad eens, maar zegt ook te maken hebben met uitdagingen. “We willen graag station Suiker realiseren. Hier is nu geld voor. Maar het station moet ingepast gaan worden in de dienstregeling. Om dit te kunnen doen moet het spoor verdubbeld worden.”

De Partij voor het Noorden overweegt om bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie in te dienen die de zorgen over fijnstof moet gaan verminderen.