Velocitas 1897 na zinderende strafschopserie naar finale districtsbeker

Foto Andor Heij. Velocitas - DZOH

Eersteklasser Velocitas 1897 heeft dinsdagavond in een bomvol eigen huis de finale bereikt van de noordelijke districtsbeker. Na strafschoppen werd DZOH uit Emmen verslagen. Na 90 minuten stond het 0-0.

Aanvoerder en verdediger Jens Zijlstra schoot de zevende en beslissende raak: “Ik ben eigenlijk niet zo’n strafschopnemer. Ik ben wel zo iemand die de keeper de verkeerde kant op stuurt. Dit is echt een fantastisch gevoel. Dat we dit zouden bereiken had ik aan het begin van het seizoen niet verwacht.”

Spoor strafschopkilller

De eerste vijf strafschoppen van beide teams werden overtuigend binnen geschoten. De eerste van Velocitas was van doelman Feike Spoor. De zesde van DZOH werd gestopt door Spoor. Vervolgens schoot Cass Pinas de bal op de paal. Maar ook de volgende van DZOH werd gepakt door Spoor: “Die eerste kwam volgens mij op mijn scheenbeen. Ik zat bij bijna alle strafschoppen in de goede hoek. Ik ging volledig gestrekt. Het is echt een heerlijk gevoel”.

Velo ultra’s

Spoor genoot ook van de entourage: “Onze fanatieke fans, de ultra’s, die waren geweldig en hebben ons gesteund. In de tweede helft maakten ze met de DZOH fans achter mijn doel zoveel kabaal dat ik niet meer kon horen wat er in het veld gezegd werd. Er was veel publiek. DZOH kwam met drie supportersbussen uit Emmen. Dat zegt wel dat er wat op het spel stond”.

Terecht

Met Velocitas kreeg de halve finale ook een terechte winnaar, want de Groningers kregen de beste kansen. Voor de pauze schoot Kay Bootsma net voorlangs en Thomas Bats kopte via de paal naast. Tom Klooster stuitte op DZOH doelman Stefan van der Lei, die ooit derde keeper was van FC Groningen. DZOH, dat in de oostelijke eerste klasse speelt, was via Joel Zweerink slechts één keer gevaarlijk.

Na rust hield Van der Lei DZOH op de been. Hij stopte een geweldige omhaal van Mohammed Amar, nadat hij ternauwernood een indraaiende corner van Bootsma uit zijn doel sloeg. Ook keerde Van der Lei een hard schot van Klooster. De enige keer dat Spoor serieus in actie moest komen was op een noodzakelijke terugkopbal van ploeggenoot Pinas.

Zin in finale

“De eerste helft verliep moeizaam”, zei Velocitas-trainer Robbie Wentink. “We kwamen niet in ons spel. Maar op basis van de tweede helft is het terecht dat we gewonnen hebben”. De tegenstander in de finale is vierde divisionist HZVV dat eerder stadgenoot Hoogeveen met 2-1 versloeg. “We zijn er helemaal klaar voor. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in”.

“We zijn wel de underdog”, zei Zijlstra. “Vorig jaar werden ze met overmacht kampioen in onze klasse. Ik ken een paar jongens die hier in de stad wonen en ik heb er ook heel veel zin in”.

Velocitas – DZOH 0-0. Velocitas wint na strafschoppen. Toeschouwers: 800. De finale wordt eind mei bij HZVV in Hoogeveen gespeeld.