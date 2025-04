Veel belangstelling voor tachtig jaar bevrijding Bevrijdingsbos: “Vrede komt niet vanzelf” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Het programma dat zaterdagavond plaatsvond bij het Bevrijdingsbos in het kader van tachtig jaar bevrijding is door veel mensen bezocht. Voorzitter John van der Woude noemt de belangstelling belangrijk.

John, jullie hadden belangrijke gasten die aanwezig waren…

“Dat kun je wel zeggen. Commissaris van de Koning René Paas (CDA) en wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) waren aanwezig, maar ook de Canadese ambassadeur in Nederland, Hugh Adsett, was naar Groningen gereisd. Meneer Adsett is nog niet zo heel lang ambassadeur en moest vanwege zijn werk in Groningen aanwezig zijn. Dat bezoek heeft hij gecombineerd met het bijwonen van ons programma. Na afloop vertelde hij mij dat hij het heel bijzonder en indrukwekkend had gevonden. Met name de ceremonie bij het Regimentenplateau in het bos had indruk op hem gemaakt.”

Jullie programma bestond uit twee delen…

“We zijn begonnen in de kerk van Noorddijk. Arjen Boswijk hield een mooie voordracht, er was muziek van WestendJ en schrijver Hessel de Walle vertelde over Esmée van Eeghen. Van Eeghen was een verzetstrijdster die tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord is door de Duitse bezetter bij de Paddepoelsterbrug. In de geschiedenis is ze lange tijd een omstreden figuur geweest, waarbij er vergelijkingen zijn met Hannie Schaft. Van Eeghen zou namelijk geheuld hebben met de Duitse bezetter. Onderzoek van De Walle heeft aangetoond dat dit niet klopt. Voor het Fries Museum was dit al eerder aanleiding om eerherstel te verlenen. In Groningen wordt er op dit moment gewerkt aan het oprichten van een monument dat bij het Van Starkenborghkanaal moet komen.”

De Canadese ambassadeur in Nederland Hugh Adsett houdt een toespraak. Foto: Rieks Oijnhausen In de kerk vertelde schrijver Hessel de Walle over Esmée van Eechen. Foto: Rieks Oijnhausen John van der Woude houdt een toespraak. Foto: Rieks Oijnhausen

Ik kan me voorstellen dat zo’n verhaal indruk maakt…

“Het maakte zeker indruk. Maar ik denk ondertussen ook dat het heel belangrijk is dat zulke verhalen opgeschreven en onderzocht worden. We leven weliswaar tachtig jaar na de Tweede Wereldoorlog, maar nog altijd komen er nieuwe feiten aan het licht. Als je geen onderzoek doet, en als je geen verhalen vertelt, dan verwatert de geschiedenis. Daarom is het ook belangrijk om leerlingen en scholen hierbij te betrekken. De vrede die we nu hebben, die is niet vanzelf gekomen.”

Na het programma in de kerk zijn jullie naar het Bevrijdingsbos gelopen…

“Op het plein in het Bevrijdingsbos staat het Regimentenplateau. Daar staan de namen van de 23 regimenten op die een bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding van de stad. Vandaag is het precies tachtig jaar geleden dat de Slag om Groningen begon. Er is gedurende vier dagen ontzettend hard gevochten om de inwoners van de stad hun vrijheid terug te geven. Bij het plateau hebben we een korte plechtigheid uitgevoerd waarbij er 23 brandende kaarsen zijn geplaatst.”

Je vertelde over veel belangstelling. Komt dat mede vanwege de ontwikkelingen in de wereld?

“Ik denk dat er meerdere redenen zijn. Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat ons land bevrijd werd. Tachtig jaar kun je zien als een belangrijk punt. Te meer omdat we ondertussen zien dat vrede niet vanzelfsprekend is. In Oekraïne wordt al jaren een bloedige oorlog uitgevochten. Je ziet dat deze oorlog allerlei gevolgen heeft, waarbij Europese landen, mede vanwege de draai die Amerika aan het maken is, zich in rap tempo aan het bewapenen zijn. Het zijn nieuwsberichten die veel mensen niet in de koude kleren gaat zitten. Dat uit zich bijvoorbeeld door meer belangstelling voor momenten als deze. Kunnen we ook de komende tachtig jaar in vrede leven?”

Dit programma is het eerste onderdeel in het Bevrijdingsbos in het kader van 80 jaar bevrijding hè?

“Dat klopt. Op 5 mei, tijdens Bevrijdingsdag, is er bij ons een korps doedelzakspelers te gast. Ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe dat gaat klinken. Ik denk sowieso dat het heel bijzonder gaat worden. Tegelijkertijd gaan oude militaire voertuigen die dag het Bevrijdingsbos aan doen. Zij rijden een rit door de provincie. Dat zal ook indrukwekkend worden. Bij deze gebeurtenissen zal ook de Commissaris van de Koning aanwezig zijn.”