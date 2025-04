Veel belangstelling voor paasprocessie bij Russisch-Orthodoxe Kerk

Foto: Denise Overkleeft

De paasprocessie bij de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft in de nacht van zaterdag op paaszondag veel belangstelling getrokken. In de Russisch-Orthodoxe Kerk is Pasen één van de belangrijkste feesten.

Een processie is een openbare rituele mars die plaatsvindt tijdens de Goede Week. Volgens een verslaggever van OOG namen een groot aantal mensen deel aan de processie die om middernacht begon. Aansluitend vindt in de Russische Kerk aan de Ganzevoortsingel het Paasmetten plaats. Dit is de meest vreugdevolle ochtendviering van het kerkelijk jaar. De dienst van de Metten, onderdeel van het feest van Pascha, herdenkt dat Jezus Christus opstond uit de dood. Om 02.00 uur vindt er in het kerkgebouw een paasliturgie plaats.

Pasen is het belangrijkste feest in de Oosters-Orthodoxe kerk. Dit jaar vindt het orthodoxe paasfeest en het paasfeest zoals wij dat vieren op dezelfde datum plaats. Dit is niet altijd het geval omdat orthodoxe christenen gebruik maken van de Juliaanse kalender.