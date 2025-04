Vanaf donderdag 72-uursstaking in motorvoertuigen- en tweewielerbranche

Het conflict over een nieuwe cao voor de 84 duizend medewerkers in motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven is nog steeds niet opgelost. Daarom volgen er vanaf donderdag weer acties.

Uit een peiling onder CNV-leden blijkt vooralsnog dat ze ook het laatste bod van brancheorganisatie BOVAG onvoldoende vinden. ‘Dat betekent dat we doorgaan met onze acties,’ zegt Nicole Engmann van CNV. ‘We roepen onze leden op vanaf donderdag 72 uur te gaan staken.’

Concreet betekent het dat medewerkers hun werk donderdag, vrijdag en volgende week maandag neerleggen. Dat kan ervoor zorgen dat klanten iets langer op een reparatie, bandenwissel of onderhoudsbeurt moeten wachten. ‘Dat is inderdaad vervelend voor ze,’ erkent Engmann. ‘Maar als er nu geen goede cao komt, worden de wachtlijsten in de toekomst alleen nog maar langer en dat is nog vervelender. Er is al een tekort aan goede monteurs en zonder goede arbeidsvoorwaarden wordt dat alleen maar erger.’

BOVAG biedt een loonsverhoging van 7 procent over een periode van 21 maanden. CNV wil 6 procent voor 12 maanden. Dat is de inflatie plus een stukje koopkrachtverbetering. Bovendien wil CNV ruimte voor rouw- en geboorteverlof, een betere reiskostenregeling en afspraken om ouderen een beetje te ontzien. Dat zien de werkgevers allemaal niet zitten. Engmann: ‘Ze jagen hun mensen weg terwijl ze die nu juist aan zich moeten binden.’

Dus gaan de acties door, na elf 24-uursstakingen en twee 48-uursstakingen. In het hele land leggen medewerkers van o.a. garages, auto(dealer)-bedrijven, truckbedrijven, tweewielerbedrijven, caravan- en camperbedrijven en autoverhuur- en revisiebedrijven nu drie dagen hun werk neer. Ze kunnen zich donderdag 24 april op tien verschillende plekken in Nederland inschrijven als staker.