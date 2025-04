Vanaf 11 mei weer livemuziek in het Sterrebos

Foto via Wijkcomité Helpman

De concerten van SterrebosLive gaan weer van start. Vanaf zondag 11 mei is er elke tweede zondag van de maand livemuziek in het Sterrebos.

De optredens zijn net als voorgaande jaren bij de oude Muziekkoepel. Tot en met september treden tijdens concertdagen telkens twee bands op.

De concerten beginnen telkens om 15.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Er is zitruimte bij het podium. Zelf een kleedje, stoeltje of drankje meenemen mag ook. Bezoekers kunnen iets te eten of drinken halen bij foodtrucks. Bij mooi weer is er ijs. Ook is er een toilet aanwezig.