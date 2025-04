Van Solkema en Klok van Lycurgus op longlist voor interlands

Jeffrey Klok - Foto via Lycurgus

Gijs van Solkema en Jeffrey Klok staan op de longlist van spelers die kans maken om de komende maanden deel uit te maken van het Nederlandse volleybalteam.

De beide volleyballers van Lycurgus staan op de longlist van de nieuwe bondscoach Joe Banks. Daarop staan 31 spelers die wellicht meedoen aan de Volleyball Nations League (VNL) en na de zomer het WK.

Banks brengt de voorselectie na een trainingsperiode terug tot de groep die vanaf 11 juni de VNL ingaat. Van Solkema en Klok zijn geen onbekenden bij Oranje. Spelverdeler Van Solkema debuteerde in 2013 en kwam in 2022 voor het laatst in actie bij Oranje; hij speelde meer dan zestig interlands. Libero Klok maakte zijn debuut in 2023 en maakt sindsdien deel uit van Oranje.

In de aanloop naar de Volleyball Nations League speelt Nederland volgende maand voor eigen publiek twee interlands tegen Turkije. Op 11 juni volgt de eerste wedstrijd in de VNL tegen Polen. Dat duel wordt in China gespeeld. Aan het einde van de zomer staat nog het WK in de Filipijnen op de kalender. Of Van Solkema en Klok daarbij zijn is vooralsnog afwachten.