Urban Trail zondag van start: “Door tabaksfabriek Niemeyer en De Drie Gezusters”

Foto: Rieks Oijnhausen

In Groningen vindt zondag de negende editie van de Urban Trail plaats. Deelnemers rennen tijdens het evenement door verschillende gebouwen.

De start vindt vanaf 09.30 uur plaats op de Vismarkt. Er kan gekozen worden uit twee afstanden: vijf tot zes kilometer of tien tot twaalf kilometer. “Het is weer gelukt om een supergaaf parcours te ontwikkelen”, laat de organisatie weten. “Eyecatcher tijdens de route is de Niemeyer fabriek. Andere locaties zijn het Alfa-college aan de Admiraal de Ruyterlaan, De Drie Gezusters, bioscoop Pathé, het KPN-kantoor bij het Hoofdstation en Paradigm op het voormalige Suikerunieterrein.”

Een Urban Trail is een avontuurlijke en stedelijke run waarbij je door gebouwen, theaters, stadions en steegjes loopt. Elk jaar probeert de organisatie nieuwe gebouwen toe te voegen die niet eerder bezocht zijn. Met het evenement wordt geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. In ons land krijgt één op de twee mensen ooit de diagnose kanker. Na het aankopen van een startbewijs via de Urban Trail Groningen konden deelnemers een actiepagina aanmaken, waarmee er donaties opgehaald konden worden. “Iedere euro die opgehaald wordt, draagt bij aan baanbrekend kankeronderzoek. En haal je 500 euro of meer op? Dan beloont KWF jou met het unieke Ren tegen kanker-shirt.”