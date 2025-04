UMCG twijfelt of personeelstekort op kan worden gelost door AI

Foto: Google Maps - Streetview

Het UMCG is één van de ziekenhuizen die twijfelt of het personeelstekort in de zorg op kan worden gelost met het inzetten van AI. RTL Nieuws sprak met dertig ziekenhuizen over de personeelstekorten, waaronder het UMCG.

Op dit moment staan er in de zorg zo’n 50.000 vacatures open. Naar verwachting kan het tekort in 2024 oplopen naar zo’n 266.000 werknemers. De tekorten ontstaan door meerdere oorzaken: de vergrijzing neemt toe, het aantal mensen dat zorg nodig heeft groeit en veel mensen verlaten de zorg om in andere sectoren te gaan werken. Om de personeelstekorten tegen te gaan heeft het kabinet hoge verwachtingen van Artificial Intelligence, AI. Zo hoopt men bijvoorbeeld de administratietijd te halveren door AI in te zetten.

“Zorg is ingewikkeld en dynamisch”

In het UMCG wordt al volop gebruik gemaakt van AI. Maar tegelijkertijd melden zij dat AI-modellen vaak niet helemaal voldoen. “Daar ligt voor mij de echte uitdaging”, reageert Tom van der Laan van het ziekenhuis bij RTL Nieuws. Volgens Van der Laan is de zorg ingewikkeld en dynamisch, hoe goed de technologie ook is. “Je zult het toch goed moeten inpassen in de werkprocessen zoals ze zijn.” Ondanks de inpassing van AI hebben computers en robots er nog niet voor gezorgd dat er ook maar één baan minder is in de zorg. Een jaar geleden begon het UMCG Groningen met een proef. AI zou suggesties doen voor antwoorden per mail van artsen. Een groot deel van de artsen maakte er gelijk gebruik van. Maar tijdbesparing leverde het nauwelijks op, omdat de artsen toch veel tijd kwijt waren aan het herschrijven van de mails.

Robots

Ook op andere manieren zet het UMCG robots en AI in. Sinds vorige maand worden patiënten en bezoekers bijvoorbeeld verwelkomd door robot Nova. Zij kunnen aan de robot de weg vragen, waarna Nova met hen meerijdt en hen begeleidt tot aan de deur van de poli of tot de ingang van de juiste lift. Daarnaast werkt het UMCG samen met de RUG aan zorgrobots die bedoeld zijn om mee te kunnen praten en oefeningen mee te doen.

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA): “Het lost de tekorten niet op”

Tachtig procent van de ziekenhuizen waar RTL Nieuws mee gesproken heeft, verwacht dat AI wel iets gaat helpen in het verminderen van de administratieve lasten. Maar geen enkel ziekenhuis verwacht dat de last gehalveerd gaat worden. Daarnaast zijn er zorgen over privacy, fouten die door AI gemaakt kunnen worden en de kosten van de koop. Ook het Groningse Kamerlid Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) is kritisch: “Het lost het probleem van de tekorten in de zorg niet op. Daarvoor moet je echt aan andere knoppen draaien, daarvoor moet je dus echt investeren in voldoende salaris.” Toch blijft zorgminister Fleur Agema (PVV) goede hoop houden.

Verslaggever Olivier Steppé maakte een reportage over het gebruik van robots door het UMCG en de RUG: