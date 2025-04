UMCG steunt komst AI-Factory in Groningen

Foto: Pixabay

Het UMCG ziet een samenwerking met kunstmatige intelligentie wel zitten. Door het stijgend aantal ouderen en de hoge levensverwachting, zijn er steeds meer mensen in de zorg nodig om de zorgkosten te dekken. Daar kan AI wel een handje bij helpen.

Op dit moment werkt het UMCG al veel samen met AI. Volgens Job Doornberg, orthopedisch chirurg, kunnen artsen werken met een AI-tool om conceptantwoorden voor te bereiden als patiënten hun vragen stellen. De arts hoeft vervolgens dit alleen te controleren en informatie aan te vullen die nog mist. “Dat scheelt heel veel tijd”, vertelt Doornberg op de website van het UMCG.

Onderzoek

Niet alleen Doornberg en zijn team zijn bezig met AI. Derya Yakar deed samen met het Radboud UMC onderzoek waarbij zowel AI als radiologen naar 10.000 mri-beelden van patiënten met prostaatkanker keken. Uit het onderzoek bleek dat de computermodellen beter scoorden dan de radiologen op de afdeling.

“We zijn zeker nog niet zover dat we volledig op de modellen kunnen vertrouwen, het systeem ziet ook dingen over het hoofd”, vertelt Derya Yakar. Bovendien kan de kunstmatige vriend volgens Doornberg al het simpele werk doen. Zo hebben de artsen meer tijd voor de patiënten.

Artsen zijn voornamelijk bezig met monitoring en administratie terwijl ze patiënten staan te helpen bij het bed. ”Als dat niet meer nodig is, is er veel meer tijd om de patiënt in de ogen te kijken en te spreken”, laat Doornberg weten.

Toekomst

Volgens Doornberg heeft AI nog meer handige oplossingen: “AI kan een patiëntendossier in 15 seconden voorbereiden, terwijl ik gemiddeld zeven minuten per patiëntendossier bezig ben om alles te lezen.” Tevens kan AI opgenomen gesprekken samenvatten en alle afspraken op een rijtje zetten. Dat scheelt veel tijd voor de artsen.

Als laatste maakt Bas Wallis de Vries van het Ommelander Ziekenhuis nog duidelijk: “We weten dat tussen steden en dorpen, zeker in Noord- en Oost-Groningen, data kan helpen om alles beter te begrijpen.” Wallis de Vries ziet graag dat Noord- en Oost-Groningen de toepaslocatie wordt van veel onderzoek dat met behulp van AI kan worden gedaan. “Het Ommeland moet dé plek worden waar we AI in de zorg testen, toepassen en opschalen om zo de impact te maken die broodnodig is.”