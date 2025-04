UMCG plaatst speciaal toilet om jodium uit urine te filteren

Foto via UMCG

Het UMCG heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een speciaal filtertoilet geplaatst. Dit toilet vangt jodium op uit urine van patiënten die een CT-scan hebben gehad. Jodium zit in de contrastvloeistof die voor de scan wordt gebruikt.

Na de scan vragen medewerkers of patiënten een half uur willen wachten met plassen. Zo komt het meeste jodium in het filter terecht. Het jodium kan dan worden hergebruikt in bijvoorbeeld LCD-schermen.

Patiënten die naar huis gaan, krijgen drie plaszakken mee. Die kunnen na gebruik bij het afval, zodat het jodium niet in het riool komt. Het jodium uit de zakken wordt nog niet hergebruikt.

Het toilet staat op de afdeling Radiologie. De aanleg kostte 45.000 euro. De plaszakken kosten elk jaar 15.000 euro. Volgens het ziekenhuis doet 85 procent van de patiënten mee. Het UMCG wil het systeem later uitbreiden naar andere afdelingen, zoals MRI en radiotherapie. Het Green Team onderzoekt de mogelijkheden.