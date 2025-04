UMCG: ‘Patiënt met zeer besmettelijke vorm van schurft zorgde niet voor uitbraak onder personeel of andere patiënten

Foto: UMCG

De patiënt met een zeer besmettelijke vorm van scabiës (schurft) die begin maart werd opgenomen in het UMCG heeft zijn ziektebeeld niet verspreid onder medewerkers of andere patiënten in het ziekenhuis.

Dat laat UMCG dinsdagmiddag weten. De incubatietijd van ziekte van zes weken is inmiddels verstreken. Volgens het ziekenhuis zijn in die periode geen besmette medewerkers of patiënten gevonden.

Nadat duidelijk werd dat er een patiënt met een zeer besmettelijke vorm van scabiës in het UMCG was, zijn volgens het ziekenhuis direct maatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen. De patiënt lag in isolatie en collega’s die mogelijk in contact waren geweest met de patiënt, kregen een preventieve behandeling aangeboden.

“Dankzij het snelle handelen van de collega’s van Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Arbeid & Gezondheid, Dermatologie, de apotheek en andere betrokkenen is de kans op verspreiding zo klein mogelijk gemaakt”, concludeert het ziekenhuis. “Nu de incubatietijd van zes weken is verstreken, weten we zeker dat door deze patiënt geen andere patiënten of medewerkers besmet zijn geraakt.”