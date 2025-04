UMCG bespaart kwart miljoen wegwerphandschoenen in drie maanden

Foto: Van3ssa_ via Pixabay

Het UMCG is gestart met een campagne tegen onnodig gebruik van wegwerphandschoenen. In het eerste kwartaal van 2025 zijn al 251.000 handschoenen minder gebruikt dan in dezelfde periode vorig jaar.

De campagne, getiteld ‘No Risk. No Glove’ en onderdeel van de zogenaamde Green Deal Duurzame Zorg met het Rijk, laat medewerkers nadenken over wanneer handschoenen écht nodig zijn.

Zo is handhygiëne vaak voldoende als er geen direct risico is, stelt het ziekenhuis. Denk aan het verplaatsen van een patiënt of het afhalen van een bed. Daarmee is een hoop winst te behalen, zo stelt het ziekenhuis.

Het UMCG verwacht jaarlijks 2,2 miljoen handschoenen te besparen. In de Fonteinstraat van het ziekenhuis staat sinds kort een opvallende installatie van lege handschoendozen. Die laat per kwartaal zien hoeveel er bespaard wordt. De installatie is gemaakt van hergebruikt hout en blijft het hele jaar staan.