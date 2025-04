UMCG-artsen bezorgd over toenemend aantal jonge mensen met darmkanker

Derk Jan de Groot (links) en Arthur Wijsmuller (rechts) - Foto via UMCG

Artsen van het UMCG in Groningen maken zich zorgen over het groeiende aantal jonge mensen met darmkanker. De ziekte kwam vroeger vooral voor bij mensen boven de zestig jaar. Nu zien de artsen steeds vaker patiënten van dertig of veertig jaar oud, en soms zelfs jonger.

Als de stijging doorgaat zoals die nu verloopt, is straks één op de vijf darmkankerpatiënten jonger dan vijftig. “We weten niet zeker hoe dat komt, maar waarschijnlijk is een ongezonde leefstijl de belangrijkste oorzaak,” aldus internist-oncoloog Derk Jan de Groot.

‘Te veel rood vlees, te weinig vezels en zuivel’

Chirurg Arthur Wijsmuller vult aan: “Vooral te veel rood en bewerkt vlees is erg slecht voor je. In rood vlees zit de stof heemijzer, die de darmwand kan beschadigen als je het te veel en te vaak binnenkrijgt. Bij bewerkt vlees, zoals worsten en hamburgers, lijkt het er sterk op dat het als ontlasting in de darm het delen van foute cellen stimuleert.”

Ook het eten van te weinig vezels speelt een rol, stellen de twee artsen. Vezels uit groente, fruit, volkorenproducten en peulvruchten houden de darmen gezond. Zuivelproducten zoals melk en yoghurt kunnen ook helpen. De Groot: “Uiteraard kun je de kans op darmkanker nooit helemaal wegnemen, maar genoeg bewegen en gezond eten helpt absoluut.”

Signalen op tijd herkennen, ook bij jonge mensen

De artsen roepen op om op signalen te letten, zoals bloed bij de ontlasting, buikpijn of onverklaarbaar gewichtsverlies. Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe beter de behandeling werkt. Maar bij jonge mensen wordt darmkanker vaak pas laat opgemerkt, vertelt Wijsmuller:

“Omdat er bij jonge mensen vaak niet aan darmkanker gedacht wordt, zien we dat de tumor zich dan al in een vergevorderd stadium bevindt en er uitzaaiingen zijn naar andere organen. Als we er op tijd bij zijn, heb je een goede kans op een succesvolle behandeling, omdat jonge mensen vaak in goede conditie zijn en geen andere ziektes hebben.”