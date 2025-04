Tweede Kamer steunt algemeen vuurwerkverbod, blijdschap bij politiek en politie

Foto: Anna-Louise via Pexels

De Tweede Kamer heeft dinsdag, zoals verwacht, ingestemd met een algemeen vuurwerkverbod. Wel gaat het verbod pas in na de komende jaarwisseling.

De fracties van JA21 en BBB dienden een motie in om het verbod nog niet voor de komende jaarwisseling te laten gelden. De meeste vuurwerkverkopers hebben namelijk al een grote voorraad aangeschaft. De fracties spreken van een grote inkomstenderving voor de ondernemers. Andere partijen houden ondertussen hun hart vast voor de komende jaarwisseling. Zij zijn bang dat door het uitstel het volledig uit de hand zal gaan lopen, omdat het de laatste keer is dat liefhebbers vuurwerk mogen kopen en kunnen afsteken. De motie van JA21 en BBB kreeg echter een meerderheid.

BBB: “Wij zien niets in een vuurwerkverbod”

“Een Kamermeerderheid heeft ingestemd met uitstel. Maar wat ons betreft wordt het afstel”, laat de BBB weten. “Wij als fractie zien niets in een vuurwerkverbod. We geven de strijd om deze mooie traditie te behouden ook nog niet op.” De Partij voor de Dieren is ondertussen blij: “Dit is geweldig nieuws voor dier en mens. De stem van dierenbeschermers, hulpverleners en artsen is gehoord. Samen gaan we nieuwe tradities maken voor Oud en Nieuw.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “Met een verbod is de regelgeving overal hetzelfde”

Vorige week liet Janette Bosma van de Partij voor de Dieren al weten: “In Groningen is de afgelopen jaren met vuurwerkvrijezones geprobeerd om de overlast in te dammen. Het hielp enigszins, maar handhaving bleek lastig. Nu met dit landelijke vuurwerkverbod is de regelgeving overal hetzelfde. Daarmee is het makkelijk te handhaven, als er maar voldoende capaciteit en armslag is.”

Janny Knol (korpschef politie): “Gaat ons helpen bij de aanpak van zware explosieven”

De politie laat weten ook blij te zijn met een algeheel verbod. Korpschef Janny Knol: “Dit is goed nieuws voor heel veel politiemensen en andere hulpverleners die elke jaarwisseling weer het mikpunt zijn van geweld met vuurwerk. We realiseren ons dat de invoering van een verbod ook van ons een stap extra vraagt als het gaat om de handhaving daarvan. Het gaat ons daarnaast het hele jaar door helpen bij de aanpak van zware explosieven waarvan we vrijwel dagelijks de heftige gevolgen zien.”

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer behandeld worden. Maar daarvan is al duidelijk dat er daar een meerderheid zal zijn voor een algeheel verbod.