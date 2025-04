foto: 112 Groningen

De politie heeft maandagmiddag twee winkeldieven aangehouden in de Gelkingestraat in Groningen. Volgens 112 Groningen waren er drie verdachten, maar één van hen is er vandoor gegaan.

Wat en waar de jonge mannen precies gestolen hebben is niet duidelijk. De twee winkeldieven zijn meegenomen naar het politiebureau.