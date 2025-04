Twee jaar cel geëist tegen vrouw (36) uit Stad voor poging tot wurging moeder

Foto: Rechtspraak.nl

Het Openbaar Ministerie heeft twee jaar gevangenisstraf geëist tegen een 36-jarige vrouw uit Groningen. Volgens DvhN wordt de vrouw verdacht van poging tot doodslag op haar moeder.

Het incident gebeurde in november vorig jaar tijdens een ruzie over geld. De vrouw draaide de trui van haar moeder strak om haar nek, sloeg haar en hield haar mond en neus dicht. Volgens het OM stopte het geweld alleen doordat de politie op tijd binnenkwam. Agenten zagen dat ze buiten adem was en een rood hoofd had.

De dochter kon zich het wurgen niet herinneren, maar erkende dat er spullen zijn gegooid. Haar verdediging vindt poging tot doodslag niet bewezen, omdat het geweld niet is doorgezet.

Het OM houdt in haar strafeis wel rekening met verminderde toerekeningsvatbaarheid. De vrouw kampte met psychische problemen en wil graag hulp. Daarom vraagt het OM ook om opname in een kliniek naast de voorwaardelijke celstraf van twee jaar.