Treinkaartjes worden volgend jaar mogelijk 12 procent duurder

Foto: Rob Dammers - Zenderen NSR ICMm 4204 naar Den Haag, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=98535062

Treinkaartjes worden vanaf volgend jaar mogelijk twaalf procent duurder. Dat schrijft staatssecretaris Chris Jansen (PVV) van Openbaar Vervoer en Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar dreigde deze angst ook. Toen kon door het aannemen van een motie de stijging beperkt worden tot zes procent. “Het kabinet heeft al eerder de intentie uitgesproken om te komen tot een structurele oplossing voor de NS-tarieven voor het jaar 2026 en verder”, schrijft Jansen. “Zonder maatregelen zullen de tarieven met ongeveer twaalf procent gaan stijgen.”

Geen oplossing bij Voorjaarsnota

De bedoeling was om tot een verdeling te komen tussen Rijk, NS en de reizigers. “In de afgelopen periode hebben daartoe diverse gesprekken met NS en in het kabinet plaatsgevonden. In die gesprekken zijn de mogelijkheden onderzocht voor het leveren van een bijdrage van Rijk en van NS om tariefstijgingen voor de reiziger te dempen.” Tijdens de bespreking van de Voorjaarsnota had er een oplossing moeten liggen, maar deze ontbrak. Volgens Jansen zou een Rijksbijdrage uit het Mobiliteitsfonds moeten komen, maar het kabinet wil dit niet omdat er dan infrastructuurprojecten geschrapt zouden moeten worden.

Minder treinen op rustige trajecten

Jansen: “De gesprekken met NS over de bijdrage die zij kan leveren aan het dempen van tariefstijgingen lopen echter nog, ondanks dat er geen Rijksbijdrage beschikbaar is. Daarom kan er vooralsnog geen duidelijkheid geboden worden over de verwachte NS-tarieven.” Op dit moment onderzoekt de NS twee mogelijke oplossingen om de tariefstijging te beperken. “Ten eerste gaat het over de mate waarin een deel van de stijging van de NS-tarieven in 2026 over meerdere jaren kan worden verspreid. Ten tweede gaat het over de juridische mogelijkheden die de concessie biedt om de dienstverlening op rustige trajecten te beperken, zodat op dat gebied kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd om tariefstijgingen mee te dempen.” Daarmee bedoelt de staatssecretaris het schrappen van treinritten op rustige lijnen.

Voor de zomer meer duidelijkheid

Ondertussen heeft de NS ook te maken met bredere financiële problematiek. Als gevolg van hoge inflatie zijn de kosten sterk gestegen voor onder meer personeel en materieel. Tegelijkertijd zijn de tarieven in de afgelopen jaren minder hard gestegen dan de inflatie. Daarnaast liggen de reizigerskilometers op een structureel lager niveau dan voor de coronapandemie: treinreizigers werken vaker thuis en reizen daardoor minder. Jansen schrijft verder dat hij voor de komende zomer duidelijkheid hoopt te geven over de NS-tarieven.