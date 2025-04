Treincoupé geopend in verpleeghuis Blauwbörgje

In verpleeghuis Blauwbörgje aan de Zonnelaan is deze week een treincoupé onthuld. De coupé is een waardevolle aanvulling voor het verpleeghuis en haar bewoners. Het is de bedoeling dat de treincoupé een plek van beleving en rust wordt.

Anja Scholtens is verzorgende in verpleeghuis Blauwbörgje. Zij gaf het verpleeghuis op voor een winactie van Alzheimer Nederland en de NS.

In verpleeghuis Blauwbörgje wonen mensen die door dementie of een psychische aandoening zorg en begeleiding nodig hebben. De treincoupé biedt hen een veilige en herkenbare omgeving. “Wij werken hier belevingsgericht hier […] als mensen onrustig zijn of even weg willen, dan kun je hier rustig zitten, de tv aandoen en heb je een mooie beleving van een treinreis.”