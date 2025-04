Trein naar Leer stap dichterbij: nieuwe Friesenbrücke voor het eerst gesloten

Een impressie van de nieuwe Friesenbrücke door ARGE

De nieuwe Friesenbrücke bij het Duitse Weener is maandag voor het eerst gesloten. De brug van 335 meter lang wordt deze week meerdere keren getest door spoorbeheerder Deutsche Bahn.

Volgens de NDR werden de tests uitgevoerd met het draaibare middendeel van de nieuwe spoorbrug, dat in december werd geplaatst. Dit deel van 1.800 ton kan in korte tijd 90 graden draaien.

Met het sluiten van de spoorbrug ligt er voor het eerst in vier jaar weer een doorlopende spoorlijn tussen Groningen en Duitsland. De oude brug werd in 2021 weggehaald, nadat deze in 2015 was verwoest toen een schip ertegenaan voer. Sindsdien rijden er bussen in plaats van treinen tussen Stad en Leer.

Het spoortraject aan Duitse zijde wordt ook vernieuwd. De maximumsnelheid gaat omhoog naar 120 kilometer per uur en er komen twee extra stations: in Bunde en Ihrhove.

Vanaf deze zomer kunnen voetgangers en fietsers waarschijnlijk gebruikmaken van de nieuwe Friesenbrücke. Wanneer de eerste treinen weer rijden, is nog niet helemaal duidelijk. Deutsche Bahn mikt vooralsnog op augustus 2026, maar het bouwtraject kende tot nu toe veel tegenslagen. Het doel is om in 2030 ook directe treinen tussen Groningen en Bremen te laten rijden, met een reistijd van 2,5 uur.