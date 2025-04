Toolkit en nieuwe podcast voor startende ondernemers in Groningen

Foto: Sebastiaan Rodenhuis

Bij Laif & Nuver in de Rode Weeshuisstraat werd vrijdagochtend een speciale toolkit gelanceerd voor startende ondernemers. De toolkit is een initiatief van Lutje Lokaal, Groningen City Club en Marketing Groningen, bedoeld om nieuwe ondernemers een goede start te geven in de stad.

Wethouder Carine Bloemhoff overhandigde de eerste toolkit aan Mathijs ter Veld, mede-eigenaar van De Broodjeszaak aan de Steentilstraat. In de toolkit staan praktische tips, contactgegevens van belangrijke instanties en ervaringen van andere ondernemers. Ook zit er een kleine verrassing in.

Tijdens het event werd ook de eerste aflevering opgenomen van Grocast, een nieuwe Groningse ondernemerspodcast. In deze podcast delen ondernemers hun persoonlijke verhalen, van tegenslagen tot successen. Wethouder Carine Bloemhoff schoof vrijdagochtend aan voor een speciale aflevering van de podcast, voor een gesprek over het belang van lokaal ondernemerschap en de rol van de gemeente.

De podcast is te beluisteren via Spotify. De toolkit is op te vragen via de Groningen City Club.