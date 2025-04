Toenemende overlast van jongeren op crossmotoren en scooters

De politie krijgt de laatste tijd meer meldingen van overlast die bestuurders van crossmotoren en scooters veroorzaken in de noordelijke stadswijken.

Ze scheuren met hoge snelheid door de straten, maken veel lawaai, halen de gekste capriolen uit en rijden over het trottoir. ‘Wij gaan deze overlast de komende periode stevig aanpakken’, zegt chef Sipke Land van basisteam Groningen-Noord. ‘We zullen allereerst met opvallende en onopvallende controles proberen de bestuurders aan te pakken. Deze overlast moet echt stoppen’.

Bij het zien van de politie gaan deze bestuurders, vaak jongeren, er met hoge snelheid vandoor. ‘De achtervolging die dan ontstaat, gaat met hoge snelheid,’ aldus de politie. ‘Zij veroorzaken fors gevaar voor andere deelnemers in het verkeer. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de eigenaren en de verblijfplaats van deze crossmotoren en scooters te achterhalen. Onlangs werd al een motorscooter in beslag genomen.’

De politie vraagt wijkbewoners om hulp, zoals informatie of een filmpje van een bestuurder, een locatie (garagebox of schuurtje) waar zo’n voertuig staat, of waar de bestuurders afspreken of verzamelen. Ze kunnen een filmpje uploaden op de website www.politie.nl, of bellen met 0900-8844 of naar Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.