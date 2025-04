Tika de Jonge drie jaar langer bij FC Groningen

Foto FC Groningen. Tika de Jonge

FC Groningen heeft het contract met middenvelder Tika de Jonge opengebroken en verlengd tot medio 2028, met een optie voor nog een jaar.

De 22-jarige De Jonge had nog een contract tot in de zomer van volgend jaar.

De middenvelder komt uit Zierikzee in Zeeland en werd in 2020 overgenomen van NAC Breda. Hij debuteerde in oktober 2023 in het eerste elftal van FC Groningen. Eerst waren het invalbeurten, maar De Jonge heeft zich inmiddels ontwikkeld tot vaste waarde in de basis bij FC Groningen.

“Ik denk dat ik trots mag zijn op mijn prestaties tot nu toe en ben FC Groningen dankbaar voor het vertrouwen dat ze in mij uitspreken middels deze tussentijdse contractverlenging,” aldus De Jonge.